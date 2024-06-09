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Иванюк: «Сейчас у нас есть некоторые трудности со спонсорами»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский легкоатлет Илья Иванюк рассказал, где берет экипировку.

— Расскажите про вашу майку. У вас на ней принт с собачкой. Это сиба-ину или акита-ину?

— А бог знает. Сегодня со мной выступал Степан Веткин — вот у него акита, а у меня сиба (смеется). Разница в размерах.

— Где вы ее достали?

— Сейчас у нас есть некоторые трудности со спонсорами. Никто не хочет сотрудничать со спортсменами такого уровня, как я. Поэтому приходится добывать самому себе интересную экипировку. Спасибо нашим братьям-китайцам за то, что производят такие прекрасные товары. Как вы видели, логотип я заклеил, но там три плюсика. Разбирайтесь сами.

Илья Иванюк
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