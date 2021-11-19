Российская легкоатлетка Андреева получила нейтральный статус для участия в молодежных соревнованиях
Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций одобрила заявку российской спортсменки Ульяны Андреевой на нейтральный статус для участия в международных соревнованиях в категории U20 (до 20 лет).
Таким образом, россиянка может принимать участие только в молодежных соревнованиях, она сможет выступить на чемпионате Европы по кроссу в категории до 20 лет, если выполнит все остальные требования по допуску к международным стартам.
На данный момент нейтральный статус получил 151 российский легкоатлет. Шестерым россиянам отказали в нейтральном статусе.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике
Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.
Дополнительная информация:
https://worldathletics.org/news/press-releases/authorised-neutral-athlete-19-nov-2021
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