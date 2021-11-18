Президент World Athletics оптимистично оценивает процесс восстановления ВФЛА

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу поделился мнением по поводу восстановления членства ВФЛА.

«Я не могу давать прогнозы. Как я и отмечал, глава рабочей группы Руне Андерсен представил уже свой третий отчет на конгрессе, эта история длится очень долго.

Я оптимистично оцениваю ситуацию, мы движемся в правильном направлении. Но при этом совершенно очевидно, что рабочая группа предоставляет нам информацию о том, действительно ли план восстановления выполняется должным образом. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является частью этого плана восстановления, важной частью. Но эта составляющая находится немного за пределами нашего контроля», — приводит слова Коу ТАСС.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.