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Мария Ласицкене сомневается в независимости CAS, который отклонил ее иск к World Athletics

Легкоатлетка Ласицкене заявила, что сомневается в независимости CAS
18:00

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу того, что Спортивный арбитражный суд отклонил ее иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в январе 2021 года.

«В январе я подала иск в CAS к World Athletics, оспаривала в нем антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA (при временном отстранении ВФЛА) лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка. Оспаривалась и законность выступления лишь 10 наших атлетов на чемпионатах мира и Олимпиаде, так как считаю это ограничением, в том числе моих прав. Только в ноябре (спустя два месяца после завершения Игр в Токио) CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на ВФЛА и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены», — написала Ласицкене в Instagram.

«Согласитесь, забавно это слышать спортсменке, из последних шести лет просто так пропустившей три года международных соревнований. Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд. Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал свое решение под юридические аспекты», — добавила легкоатлетка.

Ранее конгресс World Athletics принял решение о продлении отстранения ВФЛА. Она была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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