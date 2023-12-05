Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 14:18

Роднина назвала детским садом призыв Магучих отстранить российских спортсменов

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Я такую спортсменку даже не знаю. Всякий детский сад я не хочу комментировать. Мы давно говорили о спортсменах из Украины», — сказал Роднина «СЭ».

Летом 2022 года Магучих заявила, что россиянка Мария Ласицкене перестала быть ее кумиром, поскольку ничего не написала ей после начала конфликта между Россией и Украиной.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Ирина Роднина
Ярослава Магучих
2
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ отреагировали на призыв Магучих: «Это не ее личная позиция»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости