Прыгунья в длину Пидлужная завершила карьеру

Российская прыгунья в длину Юлия Пидлужная завершила карьеру спортсменки.

Кроме нее, заявления о завершении карьеры сделали ходоки Анастасия Калашникова, Елена Сборец, прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ольга Муллина, многоборка Ксения Трубинова, бегун Артем Гольцрихтер и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, сообщает ТАСС.

35-летняя Пидлужная — победительница летней Универсиады 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы в помещении 2011 года, чемпионка России 2015 года.