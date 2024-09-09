Куличенко призналась, что чувствует себя в США как дома

Российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая живет в США и представляет Кипр, рассказала, что считает Америку своим домом.

С 2021 года спортсменка учится на факультете социологии в Университете Джорджии в Атланте (США).

«Я уже считаю Штаты своим домом, но даже не буду говорить каким, это просто один из. У меня много на Земле таких мест, где я чувствую себя как дома. В первую очередь, это зависит от людей, но что бы кто ни говорил: когда ты большую часть жизни проводишь вместе, тебе уже становится это привычным.

Здесь моя учеба, друзья, тренеры, город знаю уже как свои пять пальцев. Это уже в хорошем смысле рутина, в какой-то момент я уже начинаю скучать вдали от Джорджии», — цитирует Куличенко Sport24.

На Олимпиаде-2024 легкоатлетка заняла 7-е место в соревнованиях по прыжкам в высоту.