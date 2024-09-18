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Сегодня, 07:20

В министерстве спорта Армении рассказали о визите Ласицкене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян рассказал о визите олимпийской чемпионки по легкой атлетике Марии Ласицкене.

«У Ласицкене есть армянские корни, она прилетела с визитом в Армению к своим родственникам. Я узнал, что Мария в Армении и пригласил к себе на встречу. Пока нет планов, чтобы она участвовала в каких-либо мероприятиях. Возможно, в ближайшее время мы примем Карена Хачанова и Анну Чичерову», — приводит слова Гилояна Metaratings.ru.

Ласицкене — олимпийская чемпионка (2020), трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019), двукратная чемпионка мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2018), двукратная чемпионка Европы в помещении (2015, 2019), двукратная победительница Континентального кубка IAAF (2014, 2018), пятикратная чемпионка России (2014, 2017, 2018, 2019, 2022).

Источник: Metaratings.ru
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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