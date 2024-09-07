Путин поздравил российского легкоатлета Ревенко с завоеванием золота на Паралимпиаде-2024

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского легкоатлета Ивана Ревенко с успешным выступлением на Паралимпиаде в Париже.

Спортсмен завоевал золото в метании копья. Он показал результат 30,77 метра, установив личный рекорд.

«Вы на отлично справились с поставленной задачей — завоевали золото в метании копья, доказав свое мировое лидерство в этой дисциплине. Такая красивая, убедительная победа — заслуженная награда за ваше высокое мастерство, трудолюбие и волю. Желаю новых спортивных достижений и всего наилучшего», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Соревнования прошли в классе F54 — спортсмены кидали копье в сидячем положении.

Паралимпийские игры-2024 в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент россияне завоевали 59 медалей: 17 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых.