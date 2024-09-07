Российские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в забеге на 200 метров

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх-2024 в забеге на 200 метров в классе Т35.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23,78 секунды. Еще один россиянин Артем Калашян занял третье место с результатом 23,88 секунды. Победителем забега стал украинец Игорь Цветов (23,19).

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На соревнованиях выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.