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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:50

Российские легкоатлеты завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в забеге на 200 метров

Алина Савинова
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Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх-2024 в забеге на 200 метров в классе Т35.

Спортсмен преодолел дистанцию за 23,78 секунды. Еще один россиянин Артем Калашян занял третье место с результатом 23,88 секунды. Победителем забега стал украинец Игорь Цветов (23,19).

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На соревнованиях выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

легкая атлетика
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