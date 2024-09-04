Паралимпиец из Италии сделал предложение девушке после забега на Играх

Итальянский легкоатлет Алессандро Оссола сделал предложение своей девушке на Паралимпийских играх в Париже.

Спортсмен принимал участие в забеге на 100 метров в классе Т36, где занял пятое место. После финиша он подошел к трибуне и обратился к своей возлюбленной, которая ответила согласием на предложение руки и сердца.

Алессандро Оссола делает предложение своей девушке. Фото Reuters

Алессандро Оссола и его девушка. Фото Reuters

«Она всегда ездит со мной на все соревнования. Наши отношения похожи на водоворот, потому что каждому спортсмену нужны люди вокруг, которые будут его подталкивать», — рассказал Оссола.

Летние Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября.