Российская легкоатлетка Кривенок стала третьей в толкании ядра на Паралимпиаде-2024

Российская легкоатлетка Светлана Кривенок завоевала бронзу на Паралимпийских летних играх в Париже в толкании ядра в классе F33 (среди спортсменов с нарушением координации).

Результат 26-летней россиянки составил 7,74 метра. Соревнования выиграла китаянка У Цин (7,98 м). Второе место заняла Хильда Кота Вера (7,89).

Паралимпийские игры-2024 в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. На данный момент на счету россиян 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.