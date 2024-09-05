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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:39

Российская легкоатлетка Кривенок стала третьей в толкании ядра на Паралимпиаде-2024

Алина Савинова
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Российская легкоатлетка Светлана Кривенок завоевала бронзу на Паралимпийских летних играх в Париже в толкании ядра в классе F33 (среди спортсменов с нарушением координации).

Результат 26-летней россиянки составил 7,74 метра. Соревнования выиграла китаянка У Цин (7,98 м). Второе место заняла Хильда Кота Вера (7,89).

Паралимпийские игры-2024 в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. На данный момент на счету россиян 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
легкая атлетика
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