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Обливший бензином легкоатлетку Чептегей бойфренд скончался от полученных ожогов

Алина Савинова
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Бывший партнер легкоатлетки из Уганды Ребекки Чептегей, который напал на нее, скончался от полученных ожогов, сообщает Reuters.

По словам представителя кенийской больницы, в которой лечился Диксон Ндиема, мужчина умер в понедельник.

Ребекка Чептегей. Участницу Олимпиады чуть не сжег бывший сожитель. От огня пострадало более 75 процентов тела

3 сентября стало известно, что на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Бегунья умерла спустя несколько дней после нападения.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.

легкая атлетика
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