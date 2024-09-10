Обливший бензином легкоатлетку Чептегей бойфренд скончался от полученных ожогов

Бывший партнер легкоатлетки из Уганды Ребекки Чептегей, который напал на нее, скончался от полученных ожогов, сообщает Reuters.

По словам представителя кенийской больницы, в которой лечился Диксон Ндиема, мужчина умер в понедельник.

3 сентября стало известно, что на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Бегунья умерла спустя несколько дней после нападения.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.