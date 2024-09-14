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Томашова не успела получить серебряную медаль Олимпиады-2012, которой ее лишили в 2024 году

Алина Савинова
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Российская бегунья Татьяна Томашова не сумела получить перешедшую ей в 2018 году серебряную медаль Олимпиады-2012, права на которую утратила спустя шесть лет после дисквалификации за допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причиной стало несколько обстоятельств: сначала вручение медали затянулось из-за бюрократических процедур, затем препятствием стала пандемия коронавируса, а потом — обострение политической ситуации в мире и СВО.

Летом 2012 года Томашова заняла четвертое место на Олимпиаде в Лондоне в беге на 1 500 м, но затем из-за дисквалификации двух турецких атлеток ей присвоили серебро соревнований. В начале сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты россиянки, показанные в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года в связи с многочисленными нарушениями спортсменкой антидопинговых правил в 2012-м.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Татьяна Томашова
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