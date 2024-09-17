Умер двукратный олимпийский чемпион Рима-1960 Отис Дэвис

В возрасте 92 лет умер американский легкоатлет Отис Дэвис, сообщила пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Отмечается, что спортсмен скончался во субботу, 14 сентября.

Дэвис являлся двукратным олимпийским чемпионом Рима-1960 в беге на 400 метров и эстафете 4 по 400 метров. Он первым преодолел барьер в 45 секунд на дистанции 400 метров, установив мировой рекорд.

Действующий мировой рекорд в беге на 400 метров принадлежит южноафриканцу Уэйду ван Никерку — 43,03 секунды.