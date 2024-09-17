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Сегодня, 12:50

Бородавко выступил против возможного назначения Коу на пост президента МОК: «Стопроцентный русофоб»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» оценил кандидатуру главы World Athletics Себастьяна Коу в качестве возможного преемника Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета.

«Этого человека вообще нельзя выбирать. Стопроцентный русофоб. Посмотрите, что он сделал с российской легкой атлетикой. Там даже никаких предпосылок к тому, чтобы их собирались вернуть [в ближайшее время] нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал список кандидатов на пост главы организации. В него входят семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония).

Себастьян Коу
Юрий Бородавко
МОК
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