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Дюплантис обогнал олимпийского чемпиона по бегу Вархольма в спринте на 100 метров

Руслан Минаев
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Арман Дюплантис.
Фото Reuters

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис победил олимпийского чемпиона в беге на 400 метров с барьерами Карстена Вархольма в забеге на 100 метров.

Выставочный спринт состоялся в Цюрихе накануне этапа Бриллиантовой лиги. Время Дюплантиса составила 10,37 секунды. Вархольм отстал на 0,1 секунды.

Арман Дюплантис и&nbsp;Карстен Вархольм. Дюплантис зарубится на стометровке с рекордсменом мира в барьерном беге. Шестовик бежит спринт на уровне рекорда России

5 августа 24-летний Дюплантис выиграл золотую медаль на Играх в Париже, став двукратным олимпийским чемпионом. Швед установил новый мировой рекорд (6,25 м), обновив свой же показатель (6,24 м).

Арман (Мондо) Дюплантис
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