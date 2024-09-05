Дюплантис обогнал олимпийского чемпиона по бегу Вархольма в спринте на 100 метров

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис победил олимпийского чемпиона в беге на 400 метров с барьерами Карстена Вархольма в забеге на 100 метров.

Выставочный спринт состоялся в Цюрихе накануне этапа Бриллиантовой лиги. Время Дюплантиса составила 10,37 секунды. Вархольм отстал на 0,1 секунды.

5 августа 24-летний Дюплантис выиграл золотую медаль на Играх в Париже, став двукратным олимпийским чемпионом. Швед установил новый мировой рекорд (6,25 м), обновив свой же показатель (6,24 м).