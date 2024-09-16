Умер двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Барышников

Советский легкоатлет Александр Барышников скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Заслуженный мастер спорта СССР ушел из жизни в воскресенье, 15 сентября.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО «Олимпийский Совет Санкт-Петербурга» выражают искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям Александра Георгиевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении организации.

Барышников был воспитанником ленинградской школы «Зенит» и Виктора Алексеева, который разработал для него особую технику толкания ядра «с вращениями». За карьеру легкоатлет выиграл бронзу на Олимпиаде-1976 в Монреале, серебро на Играх-1980 в Москве и стал бронзовым призером чемпионата Европы 1978 года.