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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:24

Россиянин Ревенко завоевал золото Паралимпиады-2024 в метании копья

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Россиянин Иван Ревенко стал паралимпийским чемпионом-2024 в метании копья.

Спортсмен показал результат 30,77 метра, установив личный рекорд. На втором месте расположился мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м). Бронзу завоевал представитель Греции Эммануил Стефанудакис (30,13).

Соревнования прошли в классе F54 — спортсмены кидали копье в сидячем положении.

Всего в активе российской делегации на Играх в Париже 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября.

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