Бойфренд поджег участницу Олимпиады Чептегей

Угандийскую бегунью Ребекку Чептегей госпитализировали с ожогами 75 процентов тела, сообщает France Press.

По информации источника, на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Нападение случилось в доме Чептегей в Кении. Сам нападавший также получил ожоги. Пару удалось спасти благодаря вмешательству соседей.

Reuters сообщает, что сейчас Чептегей находится в больнице в критическом состоянии.

Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.