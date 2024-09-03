Россиянка Сланова завоевала бронзу Паралимпиады-2024 в беге на 400 метров

Российская легкоатлетка Виктория Сланова выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024 в беге на 400 метров.

Золото завоевала украинка Наталия Кобзарь. Бронзовую медаль на счету китаянки Цзян Фэньфэнь.

Соревнования проходили в категории T37 — для атлетов с нарушением координации.

Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября. Российские спортсмены выступают в турнире в нейтральном статусе, а их награды не учитываются в медальном зачете.