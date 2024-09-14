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Кнороз: «В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет»

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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз оценила, есть ли предел возможностей у 24-летнего шведского шестовика Армана Дюплантиса.

— Думаю, что никто, в том числе сам Арман, не знает, где предел его возможностей . Уверена, что он еще многократно поднимет планку мирового рекорда. В ближайшее десятилетие соперников у Дюплантиса не будет! Возможно ли будет побить рекорд шведского феномена, если он достигнет отметки в 6,50 и выше? Ничего невозможного в этой жизни нет! Когда прыгал Сергей Бубка, казалось, что его рекорды навсегда, но потом пришел Рено Лавиллени и улучшил результат Бубки. Наше поколение полагало, что он феномен, чей рекорд невозможно будет переписать. Сейчас — эпоха Дюплантиса, но и его достижения когда-нибудь будут побиты, — сказал Кнороз «Спорт День за Днем».

25 августа двукратный олимпийский чемпион установил новый мировой рекорд — он преодолел планку на высоте 6,26 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша).

Источник: Спорт День за Днем
Арман (Мондо) Дюплантис
Полина Кнороз
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