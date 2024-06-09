Кнороз — о серебре на Мемориале Знаменских: «Было страшно выступать, казалось, что это опасно»
Прыгунья с шестом Полина Кнороз после победы на Дне прыжков в Парке Горького, рассказала, что у нее не получилось три дня назад на Мемориале Знаменских, где она стала второй.
— Реванш у Аксаны Гатауллиной хотелось взять?
— Не без этого, конечно. Да, Аксанка меня прямо завела!
— Почему на Мемориале братьев Знаменских у вас не получилось?
— Шел дождь. Я умею прыгать в разных погодных условиях, но не в дождь. Это не моя стихия. Меня это раскоординировало, прыжок развалился. Мне было страшно выступать, казалось, что это опасно. Я даже не знаю — как я эти 4,55 перелетела.
— Это поражение сегодня давило?
— Да, я чувствовала неуверенность в себе, страх неудачи. Плюс Аксана все высоты с первой попытки брала, а я помнила, что два дня назад прыгнула только 4,55. Благо, я с этим смогла справиться благодаря тренеру, поддержке моих друзей, моему любимому Тимурчику (Моргунову).
— В какой момент сегодня вы начали кайфовать от старта?
— Когда Аксана закончила, а я стала победительницей. После этого я расслабилась, прыгала в свое удовольствие. После этого у меня все прыжки и пошли нормально.