Лысенко и Кочанова победили в соревнованиях по прыжкам в высоту на Неделе легкой атлетики

Данил Лысенко занял первое место в турнире по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики.

Лысенко преодолел планку 2,33 метра и показал третий результат сезона в мире. Вторым стал Илья Иванюк (2,30). На третьей позиции расположился Никита Курбанов (2,23).

Соревнования среди женщин выиграла Мария Кочанова с результатом 1,95 метра. В тройку также вошли Наталья Спиридонова (1,93) и белоруска Карина Демидик (1,89).

Соревнования по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики проходили 9 июня в Парке Горького в Москве.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.