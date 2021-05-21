Привалова призвала не делать поспешные выводы после неудачного выступления Ласицкене на турнире в Германии

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова прокомментировала результат трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене на легкоатлетическом турнире в Германии. Спортсменка разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель.

«Я не думаю, что болельщикам стоит расстраиваться и делать какие-то выводы после сегодняшнего выступления Марии. Я вполне допускаю, что она выходила на старт под нагрузкой, а в таком случае любая техническая погрешность может очень сильно отразиться на результате. Я предлагаю дождаться других стартов, той же Бриллиантовой лиги 23 мая.

Для Марии это был первый старт сезона после длительного отсутствия международных турниров. Вполне возможно, что какие-то эмоциональные моменты сегодня негативно отразились. Самое главное, набрать форму к чемпионату России, на котором будет завершаться отбор на Олимпиаду», - приводит слова Приваловой ТАСС.

Для Ласицкене этот турнир стал первым международным с 2019 года. Последний раз она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра.

Следующим стартом станет этап Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде, который пройдет 23 мая. Чемпионат России пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах.