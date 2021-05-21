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Ласицкене осталась вне тройки призеров на своем первом международном старте с 2019 года

21:13
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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель на легкоатлетическом турнире в Германии, сообщает ТАСС.

Российская спортсменка показала результат 1,80 метра. После этого она не смогла преодолеть планку на высоте 1,87 метра. Для Ласицкене этот турнир стал первым международным с 2019 года. Последний раз она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра.

Последний раз Ласицкене оказывалась вне тройки призеров 1 августа 2015 года на турнире в немецком Эберштадте, где показала четвертый результат.

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