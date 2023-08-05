Победитель зимнего чемпионата России в прыжках с шестом Качанов перенес операцию

Михаил Кучеряну, тренер победителя зимнего чемпионата России 2023 года в прыжках с шестом Дмитрия Качанова, сообщил, что спортсмен перенес операцию на кисти.

«Дмитрий пропускает летний сезон из-за травмы правой кисти, которую он получил во время одного из тренировочных сборов, — цитирует ТАСС Кучеряну. — Недавно ему была сделана операция, в настоящее время спортсмен восстанавливается. Надеемся, что все пройдет хорошо и Дмитрий зимой вернется в спорт».

22-летний Качанов является победителем Спартакиады сильнейших спортсменов России 2022 года и зимнего первенства страны 2023 года.