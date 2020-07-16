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Плотников будет исполнять обязанности президента ВФЛА после отставки Юрченко

16:16
ВФЛА.
ВФЛА.
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После отставки Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) обязанности президента будет исполнять первый вице-президент федерации Алексей Плотников. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что Плотников приступит к исполнению обязанностей с 29 июля.

Также президиум ВФЛА поручил вице-президенту Станиславу Бирюкову в срок до 22 июля проработать календарь ВФЛА с учетом существующих требований региональных подразделений Роспотребнадзора и текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

Члены президиума обсудили статус коммуникаций ВФЛА с World Athletics. В связи со сложившейся в ВФЛА ситуацией было принято решение? подготовить и направить в адрес Всемирной легкоатлетической ассоциации соответствующее обращение.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/125213

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