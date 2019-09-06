Павел Колобков: «Отстранение Медведевой не скажется на допуске сборной России на Олимпиаду»

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что отстранение легкоатлетки Екатерины Медведевой не скажется на допуске сборной России на Олимпиаду в Токио. Ходок Екатерина Медведева (Рыжова) в августе была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

— Никак не скажется. Потому что на Олимпиаду допускаются спортсмены, которые будут представлять страну и Олимпийский комитет РФ, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — У Медведевой — индивидуальное нарушение, и принято решение о ее дисквалификации. Поэтому, я думаю, это никак не скажется на допуске сборной на Олимпиаду. Конечно, это влияет на имидж федерации легкой атлетики, но с точки зрения допуска никакого влияния, я думаю, это не окажет.