Участница Олимпиады в Токио найдена мертвой в своем доме

Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме в городе Итен, информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении. Предположительно 25-летняя спортсменка скончалась после ножевого ранения, которое нанес ей муж.

На данный момент полиция ведет расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Тироп является бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10 000 м.

На Олимпиаде в Токио она заняла четвертое место в беге на 5000 м.