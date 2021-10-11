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Ласицкене выбрана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре

Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре
11 октября, 20:33
Мария Ласицкене. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мария Ласицкене. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре, сообщает Twitter European Athletics.

В число номинанток на звание также вошли российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.

В сентябре Ласицкене и Сидорова одержали победы в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Ранее обе россиянки были номинированы на звание спортсменки года в Европе.

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Иван Шитик все материалы автора
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