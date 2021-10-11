Ласицкене выбрана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре
Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре
11 октября, 20:33
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы в сентябре, сообщает Twitter European Athletics.
В число номинанток на звание также вошли российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, британская бегунья Эйлиш Макколган и сербская метательница копья Адриана Вилагош.
В сентябре Ласицкене и Сидорова одержали победы в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Ранее обе россиянки были номинированы на звание спортсменки года в Европе.
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