Опубликован предварительный календарь международных турниров по легкой атлетике сезона 2020
World Athletics опубликовала календарь летнего сезона 2020 года. Соревнования пройдут с августа по октябрь, перенос турниров был вызван пандемией коронавируса.
11 августа — Турку, Финляндия — Continental Tour Gold
14 августа — Монако — Wanda Diamond League
16 августа — Гейтсхед, Англия — Wanda Diamond League
20 августа — Секешфехервар, Венгрия — Continental Tour Gold
23 августа — Стокгольм, Швеция — Wanda Diamond League
2 сентября — Лозанна, Швейцария — Wanda Diamond League
4 сентября — Брюссель, Бельгия — Wanda Diamond League
6 сентября — Париж, Франция — Wanda Diamond League
6 сентября — Силезия, Польша — Continental Tour Gold
8 сентября — Острава, Чехия — Continental Tour Gold
15 сентября — Загреб, Хорватия — Continental Tour Gold
17 сентября — Рим/Неаполь, Италия — Wanda Diamond League
19 сентября — Шанхай, Китай — Wanda Diamond League
26 сентября — Найроби, Кения — Continental Tour Gold
4 октября — Юджин, США — Wanda Diamond League
9 октября — Доха, Катар — Wanda Diamond League
17 октября — Гдыня, Польша — чемпионат мира по полумарафону
17 октября — Китай — Wanda Diamond League
Примечание: даты Continental Tour Gold в Токио и Нанкине еще не определены.
Дополнительная информация: