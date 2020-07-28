Олимпийский чемпион 1980 года в эстафете 4х100 м Николай Сидоров поделился мнением Александре Аксинине. Ранее стало известно, что Аксинин, также выигравший золотую медаль на Играх в Москве, скончался в возрасте 65 лет.

«Он был глыбой, великий спортсмен, — цитирует Сидорова сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). — С юношеских лет был в сборной, обладал огромным опытом, установил множество рекордов по всем возрастам. Для нас в сборной он был старшим наставником. Огромный опыт эстафет за его плечами, когда мы бегали вместе, он был самым старшим среди нас, всегда был основой эстафеты, на нем все держалось.

При всех его успехах всегда был очень дружелюбен, всегда поддерживал, помогал советами, удивительный человек. Неимоверно жаль, что так рано ушел от нас. Искренние соболезнования родственникам и друзьям, всем, кто его знал. Большая утрата для нашей легкой атлетики, для бегового сообщества".

Аксинин — чемпион Олимпиады-1980 в Москве бронзовый призер Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м, чемпион Европы-1982, 3-кратный чемпион СССР (1976, 1978, 1980), Заслуженный мастер спорта СССР.