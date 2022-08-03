Олимпийский чемпион Клюгин стал тренером отбывшего дисквалификацию прыгуна в высоту Лысенко

Олимпийский чемпион 2000 года Сергей Клюгин сообщил, что стал тренером отбывшего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Я являюсь тренером Данила Лысенко. Считаю, что потенциал этого спортсмена не раскрыт до конца, он способен прыгать высоко после длительного перерыва», — приводит ТАСС слова Клюгина.

Первым стартом для 25-летнего спортсмена после дисквалификации должен стать турнир в Свердловской области, который пройдет 13 августа.

Лысенко был отстранен от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. Срок дисквалификации спортсмена завершился 2 августа 2022 года.