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Сегодня, 11:47

Олимпийский чемпион Клюгин стал тренером отбывшего дисквалификацию прыгуна в высоту Лысенко

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2000 года Сергей Клюгин сообщил, что стал тренером отбывшего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Я являюсь тренером Данила Лысенко. Считаю, что потенциал этого спортсмена не раскрыт до конца, он способен прыгать высоко после длительного перерыва», — приводит ТАСС слова Клюгина.

Первым стартом для 25-летнего спортсмена после дисквалификации должен стать турнир в Свердловской области, который пройдет 13 августа.

Лысенко был отстранен от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования. Срок дисквалификации спортсмена завершился 2 августа 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15380189
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