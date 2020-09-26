Олег Матыцин: «Видим, что World Athletics готовы продолжать сотрудничество, но про флаг пока речи не идет»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлить для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) срок по предоставлению плана по восстановлению федерации.

— Мы практически выполнили все требования по восстановлению спортсменов, — сказал в эфире канала «Матч Страна» Матыцин. — Оплачен штраф, восстановлена дорожная карта. Буквально недавно пришло известие о том, что дедлайн продлен до 1 марта. Результат позитивный, мы видим, что World Athletics готова продолжать сотрудничество. В ноябре планируем провести конференцию с ВФЛА, чтобы получить отчет о деятельности руководства и выбрать новых лидеров, которые продолжили бы развивать легкую атлетику. Надеюсь, что к Токио мы подойдем с возможностью участия наших спортсменов. В декабре на заседании совета World Athletics будет рассмотрен вопрос о нейтральном статусе, о предоставлении российским спортсменам выступлений на международных соревнованиях. Про флаг пока речи не идет, но мы понимаем, что процесс был тяжелым. Со стороны нашей федерации были допущены значительные ошибки, надеюсь, что мы максимально быстро восстановим доверие.

Продление карты говорит о серьезном подходе World Athletics к процессу восстановления. Мы видимо конструктивный процесс, мы должны сделать все необходимое, чтобы вопрос решился положительно.