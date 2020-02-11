Чемпион России в марафоне Степан Киселев прокомментировал для «СЭ» новые правила World Athletics, жестко регламентирующие обувь, в которой спортсмены выходят на старт.

— Новая беговая обувь с толстой подошвой и встроенными пластинами действительно дает преимущество?

— Она дала заметный толчок. Сейчас подобные технологии есть почти у любого бренда. Суть даже не столько в пластине, сколько в самой подошве. Пенистая структура сохраняет ноги свежими даже при беге по асфальту. Специфика марафона ведь в том, что на свежих ногах бежать могут все. Но после 30-го километра мышцы «забиваются». Проявить силу воли, когда ты посылаешь ногам импульс, а они «мертвые» — это совсем другое. Если раньше я после марафона не мог даже по ступенькам подняться, сейчас спокойно на следующий день иду на тренировку. Но даже новые модели подходят не всем. Скажем, если вы бежите прямо или заваливаетесь на пятку — это, может быть, не ваше. Есть куча нюансов, в которых нужно разбираться.

— Так в чем проблема: новые технологии помогают сохранить здоровье спортсменов. Никого же не смущают мембранная одежда, энергетические напитки и прочее?

— У меня двоякие ощущения. С одной стороны, это нормально, когда технологии в спорте развиваются. Искусственно останавливать их странно. Это только дает дополнительный пиар фирмам-производителям, которые нагнетают обстановку вокруг инвентаря. Но с другой стороны, в легкой атлетике ценится, в первую очередь, результат. И получается, что благодаря этим технологиям быстрые секунды стали показывать десятки людей. Сам марафон обесценивается, если раньше далеко не каждый мог его пробежать, сейчас практически любой участник полумарафона даже без специальной подготовки может выйти на марафон.

— World Athletics волнует вопрос доступности профессиональной обуви. Как с этим обстоят дела сейчас? Может простой любитель пойти в магазин и купить такие же кроссовки, как у Кипчоге?

— Внешне идентичные — да. Но уверен, что в реальности обувь профессиональных бегунов будет отличаться. Никто же не будет твои кроссовки распиливать и смотреть, что там внутри? Так что спортсмены на контрактах будут получать одни кроссовки, а в магазине продаваться — другие.

— У вас уже есть понимание, какие кроссовки запретят, а какие — нет? Не получится такого, что вы как фигуристка Евгения Медведева в последний момент останетесь без обуви?

— Новое правило вышло недавно, и мы пока толком не поняли. Судя по всему, те кроссовки, которые уже вышли, будут разрешены. А вот сделать подошву еще толще будет нельзя. Но даже если будет запрет, это не проблема. У каждого бегуна есть несколько пар, есть куча схожих моделей. Поменять их не так страшно. (Наталья Марьянчик)