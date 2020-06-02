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«Не понимаю, почему один слой населения чувствует себя ниже». Дарья Клишина — о протестах в США

19:22
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина поделилась мнением о протестах в США. 25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

— Я не расист, мне все равно, я дружу с людьми любого цвета кожи, сказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — Я не понимаю, почему один слой населения чувствует себя ниже, чем другой. Мы об этом не думаем, мне кажется, это у них ощущение, что мы считаем их более низшим слоем население.

Тут все накопилось: карантин, полицейский был белый, убит черный, реакция была сильнее, чем должно было быть.

Полицейского посадили в первую же ночь, ему предъявили статью об убийстве. Но проблема в том, что остальная коалиция полицейских в Атланте ничего не делала в первые 24 часа. Поэтому такая ситуация и сложилась.

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