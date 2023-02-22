На должность главного тренера сборной России по легкой атлетике претендуют девять человек

Пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко сообщила, что на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике претендуют девять человек.

«В ВФЛА прислали конкурсные заявления девять человек. Прием конкурсных заявлений на должность главного тренера сборных команд России по легкой атлетике завершился 21 февраля. Кандидаты должны соответствовать критериям согласно положению о порядке выдвижения кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике для согласования с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. ВФЛА сейчас рассматривает полученные конкурсные заявления, проверяет их на предмет соответствия критериям. Кандидаты, которые соответствуют всем требованиям, будут рассмотрены на президиуме ВФЛА», — приводит ТАСС слова Глущенко.

В настоящее время обязанности главного тренера национальной команды России исполняет первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.