Умер призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Грег Фостер

Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года, трехкратный чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами американец Грег Фостер умер в возрасте 64 лет, сообщает NBC.

В 2016 году Фостеру диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена), после чего бывший спортсмен прошел курс химиотерапии. В 2020 году Фостеру сделали пересадку сердца.

В дополнение к международным титулам, Фостер был трижды чемпионом студенческих чемпионатов США, четырехкратными чемпионом США, шестикратным чемпионом США в залах.