«Могу съесть пиццу, но мечтаю похудеть». Анжелика Сидорова рассказала о себе 10 фактов и предложила угадать ложные

Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова опубликовала в Instagram 10 фактов о себе и предложила угадать четыре из них, которые являются неправдой.

— До чего изоляция доводит, конечно, постаралась собрать что-то не совсем очевидное, — написала Сидорова. — Здесь 10 фактов обо мне, 4 из них — неправда. Попробуйте угадать, а вечером расскажу обо всех подробнее.

1. Могу съесть огромную пиццу в одно лицо.

2. Ненавижу, когда люди опаздывают.

3. Сама часто опаздываю.

4. Не пью кофе.

5. Обожаю всех собак на свете.

6. Не смотрю фильмы ужасов.

7. Вечно мечтаю похудеть.

8. Хотела бы заняться боксом и сноубордом.

9. Никогда не красила волосы.

10. До 17 лет у меня был отломан наполовину передний зуб.