Мо Фара возобновил карьеру и планирует отобраться на Олимпиаду-2020 на 10 км

Британский бегун на длинные дистанции Мо Фара объявил о возвращении в спорт. С лета 2017 года он принимал участие только в марафонских забегах. Однако он попытается отобраться на Игры в Токио на своей коронной дистанции в 10 000 м.

Мо Фара — четырехкратный олимпийский чемпион (по два золота — на 5000 и еще два на 10 000 м. Также на его счету шесть золотых и две серебряных медали чемпионатов мира.