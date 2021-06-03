«Здрасьте, 39». Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения
11:48
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в честь своего дня рождения опубликовала пост в Instagram.
«Здрасьте, 39», — написала Исинбаева.
Исинбаева — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. Она является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.
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