«Здрасьте, 39». Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в честь своего дня рождения опубликовала пост в Instagram.

«Здрасьте, 39», — написала Исинбаева.

Исинбаева — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. Она является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.