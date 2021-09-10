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Минспорт контролирует процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

16:10

Министерство спорта России держит под контролем процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Мы видим, что успехи [Марии] Ласицкене и [Анжелики] Сидоровой — прямой показатель того, что путь был выбран правильный. Мы держим под контролем процесс восстановления. В ближайшее время состоится встреча с руководством World Athletics и ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ТАСС)», — сказал Матыцин.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12355167

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Роман Шишов все материалы автора

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