Ольга Богословская: «Ласицкене показала, что на ее отношениях с Магучих не скажется ничего»

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала новую совместную фотографию чемпионки Олимпийских игр в Токио россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих.

«Мне сложно сказать, как подобные истории скажутся на отношениях Магучих и Ласицкене, — цитирует Богословскую RT 10 сентября. — Со своей стороны мы ведь тоже поднимаем эту тему.

Поймите, до Маши подобные вещи вообще вряд ли доходят. У нее хватает своих проблем. Например, за три месяца до Олимпийских игр Ласицкене получила травму и была максимально далеко от СМИ, тем более украинских.

Но она тоже четко дала все понять в социальных сетях. Маша показала: на ее отношениях с Магучих не скажется ничего. Но перед ней сейчас стоят куда более важные задачи, чем отвечать каким-то чиновникам и маразматикам с любой стороны».

Магучих ранее объяснила, при каких обстоятельствах была сделана эта фотография с Ласицкене и другими спортсменками, участвовавшими в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.