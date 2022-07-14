Матвей Волков не взял начальные 4,80 м и получил нулевой результат на Кубке Белоруссии

Чемпион мира среди юниоров в прыжках с шестом Матвей Волков получил нулевой результат на Кубке Белоруссии в Бресте.

Спортсмен не смог взять начальную высоту в 4,80 метра в трех попытках.

Победителем турнира стал Дмитрий Марфушкин, который взял высоту в 5,30 метра.

18-летний Волков изначально выступал за Россию. Летом 2020 года спортсмен переехал в Белоруссию и начал процесс получения гражданства страны.

В мае 2021 года легкоатлет официально получил право выступать за Белоруссию, а в августе того же года он стал чемпионом мира среди юниоров на соревнованиях в Найроби (Кения).