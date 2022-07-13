В БФЛА попросили допустить белорусских легкоатлетов до участия в чемпионате Европы

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Иван Тихон сообщил, что организация написала письмо с просьбой допустить белорусских спортсменов до участия в чемпионате Европы.

«Кубок Белоруссии в Бресте проходит как раз в то время, когда проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Поэтому можно будет сравнить и наши результаты... В принципе, у нас есть лидеры команды, такие как Татьяна Холодович, Алексей Котковец и другие. Алена Дубицкая, сейчас, мы видим, в такую даже погоду она показывает результаты мирового уровня. Полет ядра в район 19 метров говорит о хорошей готовности.

Опять-таки, в это же время рассматривается вопрос о нашем участии. Мы написали письмо с просьбой рассмотреть в очередной раз, чтобы мы могли выступить на чемпионате Европы. Не мира уже, конечно, мы — уже нет. Но на чемпионате Европы — да. Поэтому будем ждать ответа в ближайшие дни», — приводит «Прессбол» слова Тихона.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Мюнхене (Германия) с 15 по 21 августа 2022 года.