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Сегодня, 15:24

В БФЛА попросили допустить белорусских легкоатлетов до участия в чемпионате Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Иван Тихон сообщил, что организация написала письмо с просьбой допустить белорусских спортсменов до участия в чемпионате Европы.

«Кубок Белоруссии в Бресте проходит как раз в то время, когда проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Поэтому можно будет сравнить и наши результаты... В принципе, у нас есть лидеры команды, такие как Татьяна Холодович, Алексей Котковец и другие. Алена Дубицкая, сейчас, мы видим, в такую даже погоду она показывает результаты мирового уровня. Полет ядра в район 19 метров говорит о хорошей готовности.
Опять-таки, в это же время рассматривается вопрос о нашем участии. Мы написали письмо с просьбой рассмотреть в очередной раз, чтобы мы могли выступить на чемпионате Европы. Не мира уже, конечно, мы — уже нет. Но на чемпионате Европы — да. Поэтому будем ждать ответа в ближайшие дни», — приводит «Прессбол» слова Тихона.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Мюнхене (Германия) с 15 по 21 августа 2022 года.

Источник: https://www.pressball.by/news/other/417531
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