Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:33

World Athletics рассмотрит возможность восстановления ВФЛА 14 июля

Читать «СЭ» в

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

Источник: https://tass.ru/sport/15211107
ВФЛА
0
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матвей Волков не взял начальные 4,80 м и получил нулевой результат на Кубке Белоруссии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости