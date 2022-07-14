World Athletics рассмотрит возможность восстановления ВФЛА 14 июля

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Совет World Athletics рассматривает статус Всероссийской федерации легкой атлетики на каждом своем заседании после заслушивания доклада председателя рабочей группы по России.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.