Иванюк выиграл Гран-при Московской области в соревнованиях по прыжкам в высоту

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк выиграл Гран-при Московской области в соревнованиях по прыжкам в высоту.

29-летний спортсмен показал результат 2,26 метра.

Второе место занял Никита Курбанов с результатом 2,21 метра. На третьей позиции расположился Никита Анищенков (2,15 м).

Ранее в женских соревнованиях победу одержала олимпийская чемпионка 2022 года Мария Ласицкене, показав лучший результат сезона в России (1,95 м).