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Сегодня, 20:45

Иванюк выиграл Гран-при Московской области в соревнованиях по прыжкам в высоту

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк выиграл Гран-при Московской области в соревнованиях по прыжкам в высоту.

29-летний спортсмен показал результат 2,26 метра.

Второе место занял Никита Курбанов с результатом 2,21 метра. На третьей позиции расположился Никита Анищенков (2,15 м).

Ранее в женских соревнованиях победу одержала олимпийская чемпионка 2022 года Мария Ласицкене, показав лучший результат сезона в России (1,95 м).

Источник: https://tass.ru/sport/15220285
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Ласицкене выиграла Гран-при Московской области с лучшим результатом сезона в России
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