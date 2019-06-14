Мария Ласицкене: "Шикарная фантазия Шляхтина, что у меня могут отозвать нейтральный статус"

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в очередной раз в резкой форме отозвалась о Всероссийской федерации легкой атлетики и ее руководителе Дмитрии Шляхтине. Ранее она критиковала руководство ВФЛА из-за допинговых скандалов. Шляхтин накануне заявил, что из-за критики у Ласицкене могут отозвать нейтральный статус.

"Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды – "дело Лысенко")...

Что ждет главу РУСАДА Юрия Гануса за критику ВФЛА, Шляхтин вполне разумно предпочел умолчать.... Прорвемся! Едем дальше... Впереди Хожув-Острава-Тюбинген", – написала Ласицкене в Инстаграме, добавив хэштег "Фантазер ты меня называла".

Российские легкоатлеты с 2017 года подают индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Причиной стала дисквалификация ВФЛА в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. В начале июня ИААФ в очередной раз продлила отстранение российской стороны. Одной из главных причин называлось дело прыгуна в высоту Данила Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы, и к этому может быть причастна ВФЛА.