Мария Ласицкене: «Очередное издевательство над легкоатлетами со стороны тех, кто должен их защищать»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене назвала «издевательством над атлетами» затягивание работы над дорожной картой по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Заявление руководителя комиссии по восстановлению ВФЛА о том, что в создании дорожной карты важна не только оперативность, но и то, чтобы этот документ был максимально цельным, выверенным, профессиональным, что в нем важно отразить ожидания спортсменов, выглядит невероятно смешным, — цитирует Ласицкекне ТАСС. — Все эти фразы не более чем попытка заигрывания с легкоатлетической общественностью. Необходимость создания дорожной карты была озвучена еще на мартовском заседании совета World Athletics, но за последние пять месяцев в данном направлении ничего не было сделано ни ВФЛА, ни самой комиссией. Так что очередное затягивание времени, с учетом того, что международный сезон уже начался, это просто очередное издевательство над легкоатлетами со стороны тех, кто по своей работе должен их защищать.